Ra quyết định khởi tố quản lý xưởng trà Nguyễn Quang Lợi SN 2000
Bị can Nguyễn Quang Lợi bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
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Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Lợi (sinh năm 2000), trú tại thôn Chí Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả theo khoản 2, Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 07/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất do Nguyễn Quang Lợi quản lý tại tổ dân phố Hồng Quang 2, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói các sản phẩm trà thành phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4.642 gói trà thành phẩm các loại cùng 1.163 kg nguyên liệu phục vụ sản xuất, đóng gói trà.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
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