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Lái ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, nữ tài xế khai gì?

| | Xã hội

Camera an ninh đã ghi lại cảnh ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, nữ tài xế sau đó bị mời làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản xử lý một nữ tài xế điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng sau khi tiếp nhận chỉ đạo xác minh từ Cục Cảnh sát giao thông.

Trước đó, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về video clip do camera ngành đường sắt ghi nhận phản ánh xe ô tô mang biển kiểm soát 48A-226.XX có hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng tại Km 1285+127, khu gian Ninh Hòa – Phong Thạnh, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 28 phút ngày 14/6/2026, Cục CSGT đã giao Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc thông qua nhóm Zalo phạt nguội Khánh Hòa.

Trong quá trình xác minh, vào 7 giờ 30 phút ngày 3/7/2026, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời bà Nguyễn Thị Phương L. (SN 1987, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 48A-226.XX thực hiện hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng đúng như nội dung phản ánh từ camera của ngành đường sắt.

Nữ tài xế điều khiển ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương L. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, với hành vi này, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Hiện vụ việc đã được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo đường ngang giao cắt với đường sắt là khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và barie tại đường ngang; không cố tình vượt qua khi tín hiệu cảnh báo đã hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

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