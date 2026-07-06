Nóng: Lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy trong vụ 147 điểm 10 môn Toán

Liên quan vụ 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 tại một trường THPT trên địa bàn, Thông tin Chính phủ tối 5/7/2026 cho hay, dưới sự chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng sau 2,5 ngày làm việc.

Chiều ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về số lượng điểm 10 môn Toán được cho là cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo nội dung được chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trường có hơn 320 học sinh lớp 12 dự thi nhưng có tới 147 em đạt điểm 10 môn Toán, chiếm gần một nửa số học sinh toàn khối. Đáng chú ý, các thí sinh đạt điểm tuyệt đối được cho là tập trung trong dải số báo danh gần nhau, từ 080163xx đến 080166xx.

Theo dữ liệu đã công bố, trong tổng số 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58, cao hơn nhiều trường THPT chuyên trên cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi công bố điểm thi vào ngày 1/7, qua rà soát ban đầu, kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số dấu hiệu cần được kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ đã trực tiếp làm việc tại địa phương để rà soát theo đúng quy chế và quy trình tổ chức kỳ thi.