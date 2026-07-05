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Tất cả người dân có bằng lái xe hết hạn chú ý quy định mới của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/7

| | Xã hội

Thông tư mới của Bộ Công an quy định bằng lái ôtô hết hạn dưới 30 ngày được cấp đổi không cần sát hạch.

Ngày 29/6 vừa, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 108 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thông tư mới có sự thay đổi quan trọng về quy định về cấp lại giấy phép lái xe hết hạn. Theo đó, giấy phép lái xe quá hạn dưới 30 ngày được cấp lại, không phải sát hạch. Quá hạn từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, phải sát hạch lại phần lý thuyết. Quá hạn từ đủ 1 năm trở lên phải sát hạch lại lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với người dân có giấy phép lái xe hết hạn trong thời gian ngắn, bảo đảm người điều khiển phương tiện vẫn đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng lái xe.

Quy định này cũng được áp dụng đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe nhưng giấy phép đã quá thời hạn sử dụng, với điều kiện thông tin giấy phép vẫn còn trên hệ thống quản lý hoặc hồ sơ lưu của cơ quan có thẩm quyền.

So với quy định trước đây dù GPLX ô tô bị quá hạn dù chỉ 1 ngày, người dân vẫn bắt buộc phải thi lại lý thuyết.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra thời hạn GPLX và chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi để tránh phải sát hạch lại theo quy định.

Những quy định mới về sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe và kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe cần chủ động tìm hiểu các quy định mới, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo quy định.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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