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Công an vào cuộc vụ TikToker CHIẾN HALO đăng tải video "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên"

| | Xã hội

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ vụ việc một tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thu hút hàng chục nghìn lượt xem trước khi bị xóa.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" (ID: @chienhalo) đăng tải bài viết với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên", kèm video dài khoảng 2 phút 6 giây.

Theo cơ quan công an, nội dung video phản ánh, đánh giá và đưa ra nhiều nhận định về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong đó, video nêu thông tin có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, gồm 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối.

Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định thông tin trên là không đúng sự thật. Chủ tài khoản đăng tải được xác định là V.V.C. (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, V.V.C. khai nhận ngày 3/7/2026 đã đọc được thông tin phản ánh về điểm thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong đó có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm và 147 học sinh đạt điểm 10. Để thu hút người theo dõi kênh TikTok của mình, V.V.C. đã tự quay video bình luận và đưa ra các nhận định về sự việc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện video, V.V.C. đã nhầm lẫn, đưa thông tin rằng các số liệu trên thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Đến khoảng 14h12 ngày 3/7/2026, người này đăng tải video lên tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – 'Hóng' viên" với tiêu đề "Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên".

Bài đăng sau đó thu hút hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời khai, sau khi đăng tải, V.V.C. đọc được nhiều bình luận cho biết sự việc không liên quan đến Trường THPT Chuyên Thái Nguyên mà thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nhận thấy có sự nhầm lẫn, khoảng 18h cùng ngày 3/7/2026, V.V.C. đã chủ động xóa bài đăng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Trang

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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