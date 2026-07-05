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Ra quyết định khởi tố Chỉ huy trưởng công trình Doãn Mạnh Đồng và 2 nhân viên

| | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công công trình.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Nguyễn Văn Thành, Phạm Quang Ninh (nhân viên Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Doãn Mạnh Đồng (Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt), Nguyễn Toàn Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT) và Lê Huy (nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnhđã khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơquản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra cho thấy các đốitượng đã làm giả số lượng lớn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệuxây dựng để đưa vào hồ sơ các công trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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