Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản với số tiền rất lớn: Nam thanh niên SN 2004 bị bắt

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền Việt Nam – Hàn Quốc, gồm: Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), cùng trú tại thôn 4, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Lợi dụng điều này, khoảng cuối năm 2025, do cần tiền chi tiêu, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng giới thiệu có dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Nhật chiếm đoạt và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản theo thỏa thuận.

Đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đến đầu tháng 4/2026, Nhật thuê một căn hộ tại chung cư tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để hai đối tượng cùng sinh sống và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Các bị hại chủ yếu là lao động Việt Nam và du học sinh đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được bước đầu xác định là rất lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác tham gia trong ổ nhóm theo quy định của pháp luật.



