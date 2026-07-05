Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản với số tiền rất lớn: Nam thanh niên SN 2004 bị bắt

| | Xã hội

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chuyển tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền Việt Nam – Hàn Quốc, gồm: Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), cùng trú tại thôn 4, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Lợi dụng điều này, khoảng cuối năm 2025, do cần tiền chi tiêu, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng giới thiệu có dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Nhật chiếm đoạt và đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản theo thỏa thuận.

Đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đến đầu tháng 4/2026, Nhật thuê một căn hộ tại chung cư tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để hai đối tượng cùng sinh sống và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Các bị hại chủ yếu là lao động Việt Nam và du học sinh đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được bước đầu xác định là rất lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác tham gia trong ổ nhóm theo quy định của pháp luật.


Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bóc gỡ đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bóc gỡ đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng Nổi bật

Từ 1/7, điểm mới mà hành khách cần chú ý kỹ khi mang sạc dự phòng lên máy bay

Từ 1/7, điểm mới mà hành khách cần chú ý kỹ khi mang sạc dự phòng lên máy bay

10:31 , 05/07/2026
Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán

Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán

09:47 , 05/07/2026
Người đàn ông chảy máu mặt nằm bất tỉnh giữa đường, trong cốp xe có gần 400 triệu đồng

Người đàn ông chảy máu mặt nằm bất tỉnh giữa đường, trong cốp xe có gần 400 triệu đồng

09:43 , 05/07/2026
Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái của Mr Pips

Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái của Mr Pips

09:32 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên