Người đàn ông chảy máu mặt nằm bất tỉnh giữa đường, trong cốp xe có gần 400 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h45' ngày 3/7/2026, Tổ Cảnh sát giao thông số 5 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Thụy Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT.456, đoạn qua thôn Tử Đô, xã Thụy Anh thì phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường.

Tại hiện trường, nạn nhân bị chảy máu vùng mặt. Bên cạnh có một xe mô tô mang biển kiểm soát 17B8-132.xx và một điện thoại di động. Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn để cấp cứu.

Tổ Công tác Cảnh sát giao thông cầu Nghìn cùng Công an xã Thụy Anh kịp thời cứu người gặp nạn. (Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Công an xã Thụy Anh kiểm tra, bảo quản tài sản của người bị nạn. Quá trình kiểm tra cốp xe mô tô, tổ công tác phát hiện 375 triệu đồng tiền mặt.

Xác định đây là tài sản có giá trị lớn, Công an xã Thụy Anh đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản, niêm phong, bảo quản theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương xác minh chủ sở hữu để trao trả. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Thụy Anh đã trao trả toàn bộ số tiền trên, điện thoại di động cùng phương tiện cho anh H.Đ.T. (SN 1982), trú tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

Nhận lại đầy đủ tài sản, anh H.Đ.T và gia đình bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thụy Anh vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và trung thực trong thực hiện nhiệm vụ.