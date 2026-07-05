Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông chảy máu mặt nằm bất tỉnh giữa đường, trong cốp xe có gần 400 triệu đồng

| | Xã hội

Phát hiện người đàn ông bất tỉnh sau tai nạn giao thông, lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu và bảo vệ nguyên vẹn nhiều tài sản của nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h45' ngày 3/7/2026, Tổ Cảnh sát giao thông số 5 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Thụy Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT.456, đoạn qua thôn Tử Đô, xã Thụy Anh thì phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường.

Tại hiện trường, nạn nhân bị chảy máu vùng mặt. Bên cạnh có một xe mô tô mang biển kiểm soát 17B8-132.xx và một điện thoại di động. Nhận thấy đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn để cấp cứu.

Tổ Công tác Cảnh sát giao thông cầu Nghìn cùng Công an xã Thụy Anh kịp thời cứu người gặp nạn. (Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Công an xã Thụy Anh kiểm tra, bảo quản tài sản của người bị nạn. Quá trình kiểm tra cốp xe mô tô, tổ công tác phát hiện 375 triệu đồng tiền mặt.

Xác định đây là tài sản có giá trị lớn, Công an xã Thụy Anh đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản, niêm phong, bảo quản theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương xác minh chủ sở hữu để trao trả. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an xã Thụy Anh đã trao trả toàn bộ số tiền trên, điện thoại di động cùng phương tiện cho anh H.Đ.T. (SN 1982), trú tại xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

Nhận lại đầy đủ tài sản, anh H.Đ.T và gia đình bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thụy Anh vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và trung thực trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bóc gỡ đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bóc gỡ đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng Nổi bật

Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái của Mr Pips

Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái của Mr Pips

09:32 , 05/07/2026
Từ 15/8, người dưới 18 tuổi đi xe máy bất kể dung tích xi-lanh sẽ bị xử phạt

Từ 15/8, người dưới 18 tuổi đi xe máy bất kể dung tích xi-lanh sẽ bị xử phạt

09:25 , 05/07/2026
Công an Hà Nội ra quân xử phạt: Chỉ 1 tuần có 1.398 trường hợp bị xử lý hành vi này

Công an Hà Nội ra quân xử phạt: Chỉ 1 tuần có 1.398 trường hợp bị xử lý hành vi này

08:59 , 05/07/2026
Tất cả người dân cần nắm rõ quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Tất cả người dân cần nắm rõ quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

08:36 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên