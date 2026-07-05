Từ 15/8, người dưới 18 tuổi đi xe máy bất kể dung tích xi-lanh sẽ bị xử phạt

Từ ngày 15/8, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng bị xử phạt đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô.

Cụ thể, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông có hiệu lực từ 15/8/2026 quy định, “người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô”.

Mức phạt mới nhất cho hành vi vi phạm này là từ 400.000 đến 600.000 đồng nếu điều khiển xe mô tô hoặc các loại xe có thiết kế tương tự. Điểm khác biệt cốt lõi so với trước đây là cơ quan chức năng sẽ không còn căn cứ vào dung tích xi-lanh hay công suất động cơ để ra quyết định xử phạt.

Nếu như trước kia, luật chỉ áp dụng hình phạt đối với xe từ 50 phân khối trở lên hoặc xe máy điện có công suất trên 4 kW, thì nay phạm vi áp dụng đã được mở rộng bao trùm nhiều loại phương tiện hơn. Sự thay đổi đột phá này đòi hỏi các bậc phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng, cân nhắc và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao phương tiện cho con em mình sử dụng để đi học hay tham gia giao thông hàng ngày nhằm tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ độ tuổi lái xe, các hành vi cố tình làm thay đổi khả năng nhận diện biển số phương tiện cũng bị đưa vào tầm ngắm với mức phạt rất nặng. Những chiêu trò tinh vi như sử dụng vật liệu hay thiết bị để che khuất, làm mờ, gắn sai vị trí, bẻ cong, hoặc sơn dán làm sai lệch chữ và số trên biển sẽ khiến tài xế ô tô phải nộp phạt từ 20 đến 26 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi tương tự, mức tiền phạt cũng ở ngưỡng rất cao, dao động từ 4 đến 6 triệu đồng. Động thái này cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh ý thức tài xế, đồng thời xử lý triệt để các trường hợp cố tình qua mặt hệ thống camera giám sát và phạt nguội đang được triển khai rộng rãi.

Một điểm nhấn quan trọng khác hướng tới sự an toàn của trẻ nhỏ là quy định bắt buộc về thiết bị bảo hộ trên ô tô cá nhân. Từ ngày 15/8, những người điều khiển ô tô chở theo trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét sẽ bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nếu không trang bị và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với vóc dáng của trẻ. Quy định này mang ý nghĩa nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em khỏi những tổn thương khi xảy ra va chạm, tuy nhiên sẽ tạm thời không áp dụng đối với các phương tiện xe ô tô đang kinh doanh vận tải hành khách.