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Công an Hà Nội ra quân xử phạt: Chỉ 1 tuần có 1.398 trường hợp bị xử lý hành vi này

| | Xã hội

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai lực lượng, phối hợp Công an cấp xã và các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát, từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 9.297 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21,45 tỷ đồng; tạm giữ 1.849 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.280 trường hợp.

CSGT kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông - Ảnh: Công an Hà Nội

Trong số các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý 1.398 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 197 trường hợp chở hàng quá tải trọng. Đối với các hành vi liên quan đến phương tiện tự chế và chở hàng không bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 36 trường hợp xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp; 102 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 67 trường hợp mô tô kéo theo xe khác, vật khác.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 426 trường hợp học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm, với số tiền xử phạt ước tính 374,3 triệu đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ lứa tuổi học đường.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai lực lượng, phối hợp Công an cấp xã và các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe tự chế và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Theo Trang Anh

phunumoi.net.vn

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