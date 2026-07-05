Bão số 1 di chuyển rất chậm, thời gian tác động dài hiếm thấy

Thời gian tác động rất dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 5h sáng nay, sau khi đổ bộ đất liền gần 10 tiếng đồng hồ, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, chỉ cách Móng Cái khoảng 63km về phía bắc.

Bão vẫn đang duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, suy yếu không đáng kể so với thời gian đổ bộ, và di chuyển với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5 - 10km/h.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Bão vẫn tiếp tục gây mưa to, gió lớn trong sáng nay tại Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng và trưa ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 3m, biển động mạnh.

Khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sau 10 giờ sáng gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.

Về mưa, Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, hệ thống mây đối lưu phần phía nam hoàn lưu bão vẫn còn gây mưa lớn.

Dự báo ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40- 90mm, cục bộ trên 120mm, riêng Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mặc dù bão đã đi sang Trung Quốc và đang suy yếu, nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão vẫn còn ở mức cao.

Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, đặc biệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và không chủ quan cho đến khi mưa và gió giảm.

Móng Cái gió giật tới cấp 12

Bão Maysak hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão trong sáng sớm 3/7.

Dù có cường độ không quá mạnh (mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11) nhưng bão di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh kéo dài liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.

Video ghi nhận tác động của bão trước khi đổ bộ tại Quảng Ninh. Nguồn: Internet.

Theo Cơ quan khí tượng Việt Nam, từ đầu giờ chiều ngày 4/7, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây gió mạnh trên khu vực ven biển khu vực Đông Bắc. Lúc 13 giờ 30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khoảng 19 giờ ngày 4/7, bão áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ trong khoảng hơn 2 giờ, trước khi đi vào đất liền khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5/7, tâm bão đã di chuyển sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên tốc độ di chuyển rất chậm khiến thời gian tác động vẫn kéo dài đến trưa nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi tại Quảng Ninh và Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió mạnh như Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Móng Cái gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m. Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Quảng Hà gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Cùng với gió mạnh, từ chiều ngày 4/7 đến sáng ngày 5/7, khu vực Quảng Ninh đã xuất hiện mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6mm.