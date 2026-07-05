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Công an điều tra giao dịch hơn 900 tỷ đồng: Tạm giữ hình sự 2 người đàn ông ở Thái Nguyên

| | Xã hội

Công an Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng, trong đó đã Quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992 và Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1989, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên “cầm đầu” đường dây cá độ bóng đá trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và địa bàn cả nước tham gia tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra,các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là hơn 900 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026 (ngày 12/6/2026 đến nay), tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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