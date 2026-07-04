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Khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, bóc gỡ đường dây giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

| | Xã hội

Công an TP Cần Thơ đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng số đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra.

Ngày 4/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1000 tỷ đồng.

Đối tượng trong đường dây đánh bạc cá độ bóng đá - Ảnh: CACC

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/6, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, ipad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Công an khám xét nơi ở của các đối tượng

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.


Theo Nam An

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