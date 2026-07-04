Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, huy động 60 cán bộ công an rà soát vụ điểm Toán cao bất thường

Ngày 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó thông tin về việc kiểm tra, xác minh kết quả thi môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang đang được dư luận quan tâm.

Báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang có nội dung, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do.

Toàn tỉnh bố trí 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; tổ chức 62 điểm thi với 929 phòng thi. Hội đồng thi đã tổ chức chấm 71.416 bài thi, gồm 17.896 bài tự luận và 53.520 bài trắc nghiệm.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sau khi xuất hiện thông tin báo chí phản ánh về phổ điểm môn Toán của học sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá khách quan toàn bộ vụ việc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".

Theo chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi có số lượng thí sinh đạt điểm cao, đặc biệt là các khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu.

Hội đồng thi cũng đã rút toàn bộ các bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra dấu hiệu bất thường như sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm, đồng thời đối chiếu học bạ của toàn bộ thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhằm đánh giá quá trình học tập môn Toán qua từng năm học.

Cùng với đó, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan đến kỳ thi. Lực lượng chức năng được giao làm việc với từng thí sinh, giám thị coi thi tại các phòng thi môn Toán, xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh, đồng thời kiểm tra các khu vực liên quan nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện vi phạm quy chế thi hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo kết quả rà soát bước đầu, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi, một thí sinh vắng mặt. Kết quả cho thấy có 146 thí sinh đạt điểm 10, 150 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại đều dưới 9 điểm.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, qua kiểm tra sơ bộ, Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thống nhất đánh giá các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện sai sót ở bất kỳ khâu nào.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an tỉnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và đơn vị chức năng tham gia kiểm tra, rà soát toàn diện các nội dung liên quan.

Trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan tới sự việc này, vào tối 3/7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh.

Tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Hội đồng thi tiếp tục kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chủ động đối chiếu dữ liệu để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận phản ánh; đồng thời thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan, tránh để xuất hiện các thông tin sai lệch hoặc suy diễn gây hoang mang trong dư luận.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm tra, xác minh phải được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".