Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ thuộc thu nhập không quá 3 triệu đồng/tháng được giảm trừ gia cảnh

| | Xã hội

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân 109/2025/QH15 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP.

Theo đó, người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh nếu có thu nhập bình quân trong năm từ tất cả các nguồn không quá 3 triệu đồng mỗi tháng.

Mức này đã được tăng từ 1 triệu đồng so với quy định trước đây.

Thông tư cũng hướng dẫn hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh, gồm con, vợ hoặc chồng, cha mẹ và các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng. Với người phụ thuộc không có khả năng lao động, ngoài giấy tờ chứng minh quan hệ còn phải bổ sung hồ sơ chứng minh tình trạng mất khả năng lao động theo quy định.

Người phụ thuộc là những cá nhân mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, như con cái, cha mẹ không có thu nhập, không có khả năng lao động hoặc thu nhập thấp. Khi tính thuế, người nộp sẽ được giảm trừ một khoản cố định cho mỗi cá nhân phụ thuộc.

Nâng ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa).

Trước đó, từ năm 2013 mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc duy trì 1 triệu đồng mỗi tháng. Sau hơn 1 thập kỷ, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi đáng kể, khiến ngưỡng thu nhập này không còn phù hợp với thực tế.

Theo Bộ Tài chính, ngưỡng xác định thu nhập người phụ thuộc tăng lên 3 triệu đồng hiện cao hơn mức tăng chi tiêu - thu nhập bình quân trong 12 năm qua và dự báo những năm tới.

Từ 1/1/2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 15,5 triệu và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng. Từ 1/7, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Số còn lại là thu nhập tính thuế cá nhân.

Thông tư của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh với thuế suất 0,1% trên từng lần chuyển nhượng. Với hợp đồng tương lai, thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi lệnh mua, bán được khớp trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc khi hợp đồng đáo hạn.

Phạm Duy/VTC News

vtcnews.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an

Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an Nổi bật

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

2.500 đơn tố giác, khởi tố 40 vụ án liên quan đường dây 'hợp đồng kỳ nghỉ'

2.500 đơn tố giác, khởi tố 40 vụ án liên quan đường dây 'hợp đồng kỳ nghỉ'

15:36 , 04/07/2026
Bão số 1 cường độ mạnh thêm, đang tiến về đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh

Bão số 1 cường độ mạnh thêm, đang tiến về đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh

14:59 , 04/07/2026
Quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 7/2026

Quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 7/2026

14:42 , 04/07/2026
Phi vụ chi hơn 2,5 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

Phi vụ chi hơn 2,5 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

14:25 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên