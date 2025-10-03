Đề xuất nâng mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; áp dụng Biểu thuế lũy tiền và mức Giảm trừ gia cảnh mới từ 1/1/2026

Đề xuất điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các đại biểu cho ý kiến vào Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi gồm 04 Chương, 30 Điều, được xây dựng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về cải cách chính sách thuế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thích ứng với kinh tế số.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công, theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 xuống còn 5 và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định và điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Đồng thời, Luật mới sẽ giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định và điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế và người phụ thuộc), đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời điều chỉnh theo tình hình kinh tế - xã hội.

Dự án Luật thúc đẩy chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, bổ sung nhiều loại thu nhập chịu thuế mới phát sinh từ kinh tế số và tài sản.

Ngược lại, Luật bổ sung miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ cao và các cá nhân tham gia vào hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phát triển kinh tế tri thức.

Những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ về thuế phải được quy định rõ trong luật

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, Luật được đề xuất sửa đổi với phạm vi tương đối toàn diện với nhiều nội dung quan trọng.

Song một số quy định quan trọng của dự thảo Luật Thuế thu nhập các nhân (sửa đổi) chưa thực sự thể hiện được các nội dung sửa đổi cần được quy định cụ thể trong Luật mà giao Chính phủ quy định như: Các khoản thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác phải chịu thuế; Thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong các lĩnh vực ưu tiên được miễn thuế; Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc; mức chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được giảm trừ.

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện định hướng đổi mới trong hoạt động lập pháp là cần thiết song đồng thời vẫn cần bảo đảm những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, gánh nặng về thuế của người dân, doanh nghiệp phải được quy định rõ trong luật, phù hợp quy định của Hiến pháp là các khoản thu chi ngân sách phải được luật định.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát các nội dung này để bảo đảm về thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ một cách phù hợp.

Theo đó, các nội dung kỹ thuật cần được quy định chi tiết thì giao Chính phủ quy định. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng có nhiều thay đổi, cần được điều chỉnh kịp thời theo thời gian thì có thể uỷ quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, để tránh phức tạp cho người nộp thuế và thuận lợi cho việc quyết toán thuế theo năm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị thống nhất thời điểm áp dụng Biểu thuế lũy tiến và các quy định về Giảm trừ gia cảnh cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Cần rà soát, tính toán lại để chính sách thuế thu nhập cá nhân bao quát được hết các đối tượng

Cho ý kiến về vướng mắc trong Thuế Thu nhập cá nhân đối với chuyển mục đích sử dụng đất, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực tế hiện nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (như từ đất nông nghiệp sang đất ở) nhưng phải rút hồ sơ vì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp quá cao, vượt khả năng chi trả.

Thực tế, dù Luật đã có quy định về hoãn, giảm, gia hạn nộp thuế, nhưng lại thiếu cơ chế xử lý khi người dân không còn nhu cầu nộp thuế sau khi đã nhận thông báo, tình trạng này dẫn đến việc người dân phải làm đơn, thực hiện quy trình phức tạp, chậm trễ và có thể bị xử phạt nộp chậm, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, đô thị có giá đất biến động.

Do đó, đại biểu để nghị cần có sự rà soát, tính toán lại để chính sách thuế thu nhập cá nhân bao quát được hết các đối tượng, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân khi có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng đất.

Đại biểu bày tỏ sự đánh giá cao về cơ chế hoàn thuế tự động nhưng cũng nêu rõ vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc nông sản, gỗ rừng trồng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu để hoàn thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, đại biểu đề nghị làm rõ các báo cáo, văn bản pháp luật dưới luật đã cập nhật và xử lý dứt điểm các vướng mắc về xác định nguồn gốc sản phẩm hay chưa.

Về phân loại đối tượng miễn giảm thuế, đại biểu đồng tình với ý kiến phân nhóm hộ cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp/trồng rừng.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh cần xác định rõ ràng đối tượng được hưởng ưu đãi phải là người trực tiếp sản xuất, người nông dân, tránh trường hợp người sở hữu rừng, đất nhưng không sản xuất vẫn được tính vào diện miễn thuế.

Cần nâng mức thu nhập chịu thuế theo vùng đô thị, nông thôn

Về đề xuất sửa đổi Biểu thuế lũy tiến và Giảm trừ gia cảnh, các đại biểu cho rằng mức thu nhập chịu thuế hiện nay (khoảng 10 triệu đồng) là quá thấp, khiến người dân khó đáp ứng được tiêu chí thu nhập để mua nhà ở xã hội (dưới 15 triệu đồng/người/tháng và không phát sinh giao dịch thuế).

Do vậy, quy định mới cần nâng mức thu nhập chịu thuế và cần phân theo vùng (đô thị, nông thôn) để phù hợp với chi phí sinh hoạt thực tế.

Đồng thời đại biểu đề xuất nên đưa một mức sàn cứng vào Luật (do Quốc hội quy định) và cho phép điều chỉnh định kỳ (3-5 năm) theo một tỷ lệ phần trăm (như tỷ lệ lạm phát) thay vì ấn định một con số cố định, nhằm tạo sự linh hoạt trước biến động kinh tế và thiên tai, dịch bệnh.

Phải hết sức thận trọng trong việc xác định mức thuế thu nhập cá nhân

Các đại biểu nhấn mạnh tính cấp thiết và mức độ ảnh hưởng trực tiếp của dự luật này đến đời sống cán bộ, công chức, người lao động và doanh nghiệp, yêu cầu phải hết sức thận trọng trong việc xác định mức thuế.

Các đại biểu đánh giá cao Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) bổ sung quy định cho phép giảm trừ các khoản chi phí liên quan đến lĩnh vực y tế và giáo dục khi tính thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần thiết kế quy trình áp dụng trong thực tiễn để người lao động được hưởng các khoản giảm trừ này một cách thuận tiện và dễ dàng.

Đồng thời, các quy định cần tính toán thêm việc giảm trừ các khoản chi phí liên quan đến sinh hoạt thiết yếu đời sống như: tiền nhà ở/thuê nhà ở, tiền điện, tiền nước và một số chi phí thiết yếu khác.

Theo đại biểu, việc này không chỉ tạo điều kiện cải thiện đời sống mà còn góp phần kích thích nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức người lao động.