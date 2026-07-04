Từ ngày 15/8, che biển số xe bị phạt nặng, tối đa lên đến 26 triệu đồng

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi vừa được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trọng tâm của đợt điều chỉnh này nhắm trực tiếp vào các hành vi cố tình làm thay đổi khả năng nhận diện của biển số xe nhằm trốn tránh hệ thống camera phạt nguội. Quy định mới nêu rõ người điều khiển xe ô tô, bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc, có thể bị phạt tiền từ 20 đến 26 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về hiển thị biển số.

Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hiển thị biển số tối đa lên đến 26 triệu đồng

Mức phạt nặng nề này sẽ được áp dụng cho hàng loạt hành vi như không gắn đủ biển số, gắn không đúng vị trí hoặc quy cách pháp luật yêu cầu, để biển số không rõ chữ và số. Đáng chú ý, việc tài xế sử dụng các chiêu trò như sơn, dán, bẻ cong, che lấp hay dùng bất kỳ chất liệu, thiết bị công nghệ nào làm thay đổi màu sắc, hình dạng và khả năng nhận diện thông tin biển số đều bị xử lý ở khung cao nhất.

Đối với người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi che lấp hoặc làm sai lệch biển số tương tự, mức xử phạt cũng được quy định rất nghiêm khắc, khung xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi che lấp hoặc làm sai lệch biển số bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng

Bên cạnh việc siết chặt quản lý biển số xe, nghị định mới cũng bãi bỏ một số điều kiện cũ liên quan đến việc xử phạt thanh thiếu niên tham gia giao thông để phù hợp hơn với thực tiễn. Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô hoặc các loại xe tương tự sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Điểm đặc biệt là quy định mới này áp dụng chung cho mọi hành vi điều khiển xe mô tô mà không còn phụ thuộc vào việc xe đó có dung tích xi-lanh dưới hay trên 50 cm³, hoặc xe điện có công suất động cơ ra sao như các quy định trước đây.

Những quy định mới, đặc biệt là chế tài phạt tiền lên đến 26 triệu đồng, được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ chấm dứt triệt để tình trạng tài xế dùng đủ mọi cách để che giấu biển số nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Điều này cho thấy sự quyết liệt của pháp luật trong việc xây dựng một môi trường giao thông minh bạch, buộc mọi cá nhân khi ra đường phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để bảo vệ an toàn cho cộng đồng và tránh những thiệt hại tài chính không đáng có.