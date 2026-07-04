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Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm

| | Xã hội

Việc thông báo lưu trú hiện nay được thực hiện rất thuận tiện qua các phương tiện điện tử.

Đây là một điểm mới của Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật tự có hiệu lực từ 1/7.

Theo quy định mới, khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 1.

Công an xã Việt An, tỉnh Đồng Nai kiểm tra lưu trú (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Thông báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản đã được định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính.

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 2.

Bước 2: Chọn dịch vụ hành chính

Tại giao diện chính, chọn mục “Thủ tục hành chính” trong nhóm dịch vụ, sau đó tiếp tục chọn “Thông báo lưu trú”.

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 3.

Bước 3: Khai báo thông tin

Tiến hành tạo mới yêu cầu, sau đó chọn và nhập đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu của hệ thống (địa chỉ cơ sở lưu trú, loại hình lưu trú...).

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 4.
Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 5.

Bước 4: Xác nhận và gửi yêu cầu

Chọn “Xác nhận” và điền thông tin chi tiết của người lưu trú (Họ tên, số định danh, thời gian lưu trú...), sau đó nhấn “Lưu” và “Gửi yêu cầu”.

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm - Ảnh 6.

Thông báo lưu trú sẽ được tiếp nhận và xử lý ngay khi công dân hoàn tất thông báo và hoàn toàn miễn phí.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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