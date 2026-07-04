Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha dượng đạp, tát vào mặt bé gái 3 tuổi gây bức xúc: Công an đã triệu tập làm việc

| | Xã hội

Người đàn ông lấy lý do bé hay quấy khóc, khó chịu để nhiều lần đánh đập, chửi bới và đe dọa cháu.

Ngày hôm qua (3/7), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bạo hành, đánh, tát một bé gái 3 tuổi khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bất ngờ mở cửa vào phòng và đạp bé gái đang đứng.

Bị đạp bất ngờ, cháu bé ngã lên giường. Người phụ nữ đứng trong phòng hỏi "sao anh đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao"? Người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục dùng tay tát vào mặt cháu bé và đe dọa cháu không được khóc. Chứng kiến cảnh tượng cháu bé bị đau, cố gắng kìm nén tiếng khóc khiến người ta xót xa, phẫn nộ.

Cháu bé bị cha dượng bạo hành. (Nguồn ảnh: SGGP)

Hôm nay (4/7), báo Lao Động thông tin, hiện Công an phường Lái Thiêu đã triệu tập đối tượng N.H.P. (25 tuổi) để làm việc, xác minh. Bước đầu xác định, cháu bé 3 tuổi bị đánh trong clip là con riêng của một người phụ nữ đang sống chung như vợ chồng với P. trong căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Bên cạnh đó, thông tin trên tờ Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), mẹ của bé gái cho biết P. thường xuyên đánh đập bé, nhưng gần đây chị mới ghi lại được một số clip làm bằng chứng. P. lấy lý do bé hay quấy khóc, khó chịu để nhiều lần đánh đập, chửi bới và đe dọa cháu.

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 7/2026

Quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 7/2026 Nổi bật

Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an

Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an Nổi bật

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm

Tất cả người dân chú ý quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm

17:25 , 04/07/2026
Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, huy động 60 cán bộ công an rà soát vụ điểm Toán cao bất thường

Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, huy động 60 cán bộ công an rà soát vụ điểm Toán cao bất thường

16:47 , 04/07/2026
Từ ngày 15/8, che biển số xe bị phạt nặng, tối đa lên đến 26 triệu đồng

Từ ngày 15/8, che biển số xe bị phạt nặng, tối đa lên đến 26 triệu đồng

16:05 , 04/07/2026
Người phụ thuộc thu nhập không quá 3 triệu đồng/tháng được giảm trừ gia cảnh

Người phụ thuộc thu nhập không quá 3 triệu đồng/tháng được giảm trừ gia cảnh

15:59 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên