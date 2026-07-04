Cha dượng đạp, tát vào mặt bé gái 3 tuổi gây bức xúc: Công an đã triệu tập làm việc

Ngày hôm qua (3/7), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bạo hành, đánh, tát một bé gái 3 tuổi khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bất ngờ mở cửa vào phòng và đạp bé gái đang đứng.

Bị đạp bất ngờ, cháu bé ngã lên giường. Người phụ nữ đứng trong phòng hỏi "sao anh đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao"? Người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục dùng tay tát vào mặt cháu bé và đe dọa cháu không được khóc. Chứng kiến cảnh tượng cháu bé bị đau, cố gắng kìm nén tiếng khóc khiến người ta xót xa, phẫn nộ.

Cháu bé bị cha dượng bạo hành. (Nguồn ảnh: SGGP)

Hôm nay (4/7), báo Lao Động thông tin, hiện Công an phường Lái Thiêu đã triệu tập đối tượng N.H.P. (25 tuổi) để làm việc, xác minh. Bước đầu xác định, cháu bé 3 tuổi bị đánh trong clip là con riêng của một người phụ nữ đang sống chung như vợ chồng với P. trong căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Bên cạnh đó, thông tin trên tờ Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), mẹ của bé gái cho biết P. thường xuyên đánh đập bé, nhưng gần đây chị mới ghi lại được một số clip làm bằng chứng. P. lấy lý do bé hay quấy khóc, khó chịu để nhiều lần đánh đập, chửi bới và đe dọa cháu.

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.