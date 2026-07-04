Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ số tiền 16 triệu đồng, công nhân Trần Quốc Việt bị bắt

| | Xã hội

Biết Việt bị bắt các đối tượng Linh, Chánh đã đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Nhơn Trạch để đầu thú.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3/7, cho biết, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch vừa bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng Trần Quốc Việt (sinh năm 198x) quê tỉnh An Giang, Quách Vũ Linh (sinh năm 1989) quê tỉnh Cà Mau, Trần Nhất Chánh (sinh năm 1988) ngụ phường Long Thành, thành phố Đồng Nai để Công an phường Nhơn Trạch điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với Trần Văn Nước và Đinh Văn Nhớ để xử lý về hành vi tương tự.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 2/7, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phát hiện Việt là công nhân của một Công ty ở KCN Nhơn Trạch 5 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Các đối tượng trong vụ việc- Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua đấu tranh, Việt khai nhận ngày 1,2/7/2026 có tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với các đối tượng Linh, Nước, Nhớ. Biết Việt bị bắt các đối tượng Linh, Chánh đã đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Nhơn Trạch để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, thu giữ 5 ĐTDĐ các loại.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định ngày 1, 2/07/2026, Trần Quốc Việt tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá với số tiền hơn 16 triệu đồng, Quách Vũ Linh tham gia đánh bạc với số tiền gần 22 triệu đồng còn Chánh tham gia đánh bạc với số tiền 10 triệu đồng, Trần Văn Nước và Đinh Văn Nhớ tham gia đánh bạc dưới hình thức cá bộ bóng đá dưới 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an

Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an Nổi bật

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

701 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Ra quyết định khởi tố quản lý nghĩa trang Chu Ngọc Bắc SN 1969

Ra quyết định khởi tố quản lý nghĩa trang Chu Ngọc Bắc SN 1969

12:50 , 04/07/2026
Từ 1/7, một nhóm lao động được Nhà nước hỗ trợ tới 30,36 triệu đồng để làm việc này: Điều kiện là gì?

Từ 1/7, một nhóm lao động được Nhà nước hỗ trợ tới 30,36 triệu đồng để làm việc này: Điều kiện là gì?

12:19 , 04/07/2026
Ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt Giám đốc: Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết

Ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt Giám đốc: Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết

11:29 , 04/07/2026
Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

11:05 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên