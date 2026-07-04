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Ra quyết định khởi tố quản lý nghĩa trang Chu Ngọc Bắc SN 1969

| | Xã hội

Chu Ngọc Bắc là Trưởng Ban quản lý nghĩa trang Đồng Quyên vì có hành vi giao đất nghĩa trang trái quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", khởi tố bị can đối với Trưởng Ban quản lý nghĩa trang Đồng Quyên vì có hành vi giao đất nghĩa trang trái quy định.

Quá trình điều tra xác định, ông Chu Ngọc Bắc (sinh năm 1969, trú tại Khu 4 Minh Tiến, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ), Trưởng Ban quản lý nghĩa trang Đồng Quyên thuộc xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng (nay là xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ), được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang Đồng Quyên theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Chu Ngọc Bắc đã làm trái các quy định về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang khi giao đất cho 5 hộ dân với tổng diện tích 391,2 m², vượt nhiều lần so với quy định; đồng thời thu của các hộ dân tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hành vi trên đã gây thất thoát quỹ đất nghĩa trang do UBND xã Minh Tiến quản lý, ảnh hưởng đến việc bố trí quỹ đất phục vụ nhu cầu mai táng, cải táng của các hộ gia đình có nhu cầu chính đáng, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất nghĩa trang.

Ngày 23/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Chu Ngọc Bắc về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

phunumoi.net.vn

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