Từ 1/7, một nhóm lao động được Nhà nước hỗ trợ tới 30,36 triệu đồng để làm việc này: Điều kiện là gì?

Câu hỏi 1

Nhà nước hỗ trợ tới 30,36 triệu đồng cho thanh niên đủ điều kiện để làm việc gì?

A. Chi trả toàn bộ chi phí xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

B. Tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng. ✓

C. Thuê mặt bằng mở cửa hàng kinh doanh tự doanh tại địa phương.

D. Mua sắm trang thiết bị, máy móc để tự khởi nghiệp sản xuất.

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người lao động là thanh niên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối đa lên đến 30,36 triệu đồng khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc các chương trình đào tạo nghề có thời gian dưới 3 tháng. Chính sách an sinh xã hội này đóng vai trò then chốt nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghề, tạo động lực thúc đẩy lực lượng lao động trẻ sớm gia nhập thị trường việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Đáp án đúng là: B. Tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng.

Câu hỏi 2

Mức hỗ trợ tối đa hơn 30 triệu đồng được xác định dựa trên căn cứ nào?

A. Bằng 10 tháng lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp.

B. Bằng 15 tháng mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành.

C. Bằng 12 tháng mức lương cơ sở của Nhà nước. ✓

D. Khoản hỗ trợ khoán cố định không phụ thuộc vào lương cơ sở.

Giải thích: Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa dành cho mỗi thanh niên tham gia học nghề được hạch toán bằng đúng 12 tháng mức lương cơ sở tại thời điểm đào tạo. Kể từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở chính thức được Chính phủ điều chỉnh tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, hạn mức hỗ trợ tài chính tối đa cho mỗi khóa học sẽ được nhân cấp tương ứng (2.530.000 đồng x 12), đạt con số chuẩn xác là 30.360.000 đồng, giúp gia tăng mạnh mẽ giá trị an sinh hỗ trợ.

Đáp án đúng là: C. Bằng 12 tháng mức lương cơ sở của Nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm năm 2025, sẽ được hỗ trợ chi phí phí lên đến 30,36 triệu đồng khi tham gia các khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng. (Ảnh: Thư Viện Pháp Luật)

Câu hỏi 3

Khoản chi phí nào được ưu tiên hỗ trợ đầu tiên nếu vượt quá hạn mức tối đa?

A. Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến cơ sở đào tạo.

B. Tiền ăn và sinh hoạt phí trong suốt khóa học.

C. Chi phí đào tạo theo mức thu của cơ sở dạy nghề. ✓

D. Chi phí mua sắm tài liệu, giáo trình học tập.

Giải thích: Kinh phí hỗ trợ học nghề cho thanh niên bao gồm ba danh mục thiết yếu: học phí đào tạo, tiền ăn sinh hoạt và tiền đi lại từ nơi cư trú. Tuy nhiên, trong trường hợp tổng chi phí thực tế phát sinh của khóa học vượt quá hạn mức hỗ trợ tối đa (30,36 triệu đồng), nguồn kinh phí giải ngân của Nhà nước sẽ được phân bổ nghiêm ngặt theo thứ tự ưu tiên pháp định. Theo đó, chi phí đào tạo (học phí thực tế) luôn được ưu tiên chi trả trước hết; phần dư địa hỗ trợ còn lại mới lần lượt phân bổ cho tiền ăn và cuối cùng là chi phí đi lại.

Đáp án đúng là: C. Chi phí đào tạo theo mức thu của cơ sở dạy nghề.

Câu hỏi 4

Thời hạn tối đa để đăng ký học nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự là bao lâu?

A. Trong vòng 12 tháng.

B. Trong vòng 24 tháng.

C. Trong vòng 36 tháng.

D. Trong vòng 60 tháng. ✓

Giải thích: Để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí học nghề này, người lao động là thanh niên phải đáp ứng điều kiện tiên quyết về mặt thời gian: có nhu cầu học nghề trong thời hạn tối đa là 60 tháng (tương đương 5 năm) kể từ ngày hoàn thành một trong các nhiệm vụ theo quy định. Các nhiệm vụ này bao gồm: hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ thuộc các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; hoặc kết thúc thời gian công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.

Đáp án đúng là: D. Trong vòng 60 tháng.

Câu hỏi 5

Điều kiện bắt buộc về việc nhận hỗ trợ ngân sách trước đó để được hưởng chính sách này là gì?

A. Chưa từng được hỗ trợ đào tạo nghề bằng nguồn ngân sách nhà nước. ✓

B. Chưa từng nhận bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào từ bảo hiểm.

C. Chưa từng được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

D. Chưa từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa nhận chế độ.

Giải thích: Bên cạnh điều kiện mốc thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc công tác trong vòng 5 năm, thanh niên bắt buộc phải đáp ứng điều kiện thứ hai là chưa từng được hỗ trợ đào tạo nghề bằng nguồn ngân sách nhà nước kể từ thời điểm hoàn thành các nhiệm vụ đó. Quy định kiểm soát chặt chẽ này nhằm đảm bảo tính công bằng của hệ thống an sinh xã hội, tối ưu hóa hiệu quả phân bổ ngân sách quốc gia và tránh hiện tượng một cá nhân được thụ hưởng trùng lặp nhiều lần các chính sách ưu đãi đào tạo nghề từ ngân sách.

Đáp án đúng là: A. Chưa từng được hỗ trợ đào tạo nghề bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Nguyệt Phạm