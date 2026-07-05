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Ổ nhóm tín dụng đen lãi suất 13.500%/năm núp bóng dịch vụ cầm đồ

| | Xã hội

Từ mô hình cho vay trực tuyến "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, đường dây do Đỗ Minh Hải điều hành bị cáo buộc giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay, áp lãi suất thực tế có khoản lên tới 13.505,48%/năm.

Viện KSND TPHCM ngày 4/7 cho biết vừa ban hành cáo trạng liên quan đường dây cho vay trực tuyến quy mô đặc biệt lớn hoạt động thông qua website atmonline.vn, truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng 6 đồng phạm về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga thành lập doanh nghiệp tại Singapore, sau đó xây dựng hệ thống cho vay tiêu dùng tại Việt Nam dưới vỏ bọc Công ty TNHH ATM Online Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H. Hải được xác định là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.

Để che giấu bản chất giao dịch, nhóm bị can sử dụng hợp đồng điện tử mang danh nghĩa "hợp đồng cầm cố tài sản", trong khi thực tế là hoạt động cho vay trực tuyến. Người vay chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và hình ảnh trực tuyến, hệ thống sẽ tự động xét duyệt, giải ngân và lập hợp đồng điện tử mà không cần gặp trực tiếp nhân viên.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân tổng cộng hơn 370 tỷ đồng thông qua 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải gánh dao động từ 124,7%/năm đến 13.505,48%/năm, cao gấp 6 đến 675 lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép.

Để vận hành hệ thống, các bị can phân chia thành nhiều bộ phận như thẩm định khoản vay, chăm sóc khách hàng, thu hồi nợ, kỹ thuật, pháp lý, marketing và kế toán. Các nhóm thu hồi nợ được giao nhiệm vụ gọi điện nhắc nợ, theo dõi tiến độ thanh toán và quản lý khách hàng quá hạn thông qua hệ thống phần mềm tự động.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 26 khách hàng tiêu biểu đã bị thu lợi bất chính hơn 720,7 triệu đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của hai công ty với tổng số dư gần 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ của Đỗ Minh Hải đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 774 triệu đồng, tương ứng khoản thu lợi bất chính từ 26 khách hàng nêu trên.

Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người vay và an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.


Theo Tân Châu

tienphong.vn

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