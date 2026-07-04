Vụ 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang: Xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh

Liên quan tới vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua, sáng 4/7, Thông tin xã Việt Nam thông tin, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Theo báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký ngày 3/7, toàn tỉnh có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 62 điểm thi với 929 phòng thi, tiếp nhận hồ sơ từ 92 đơn vị đăng ký dự thi. Công tác chấm thi được thực hiện đối với 71.416 bài thi, gồm 17.896 bài tự luận và 53.520 bài trắc nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang. (Nguồn ảnh: VTC News)

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Lực lượng công an được giao làm việc với từng học sinh, từng giám thị tại các phòng thi môn Toán có nhiều điểm 10; đồng thời xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh, tăng cường kiểm tra khu vực bảo vệ vòng ngoài nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm...

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc vi phạm pháp luật, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định, không để xảy ra tình trạng bao che hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tại điểm thi đang được dư luận quan tâm có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 em dự thi, một thí sinh vắng mặt. Kết quả cho thấy có 146 bài thi đạt điểm 10, 150 bài đạt từ 9 điểm trở lên, số còn lại dưới 9 điểm.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho biết, qua đánh giá bước đầu của Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, các khâu tổ chức kỳ thi được triển khai theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện sai sót ở bất kỳ công đoạn nào.

Trước đó, báo Tuyên Quang Online thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe kết quả xác minh bước đầu về vụ việc đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác xác minh rõ vụ việc trên quan điểm nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngành giáo dục và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể, chính xác. Đồng thời, cần tuyên truyền để động viên, ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh. Việc điều tra, xác minh cần thực hiện khẩn trương để sớm có kết luận chính thức.