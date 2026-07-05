Đêm nay, nhiều khu vực tại Bắc Bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/7), khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ tối nay đến sáng mai, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 6/7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.