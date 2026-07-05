Công an đồng loạt kiểm tra các kho chứa hàng: Một ông chủ SN 1994 bị khởi tố
Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại 02 kho hàng đang chứa hơn 1.600 đôi giày và hơn 2.300 đôi dép không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Ngày 4/7, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, qua công tác nắm tình hình, ngày 25/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra đồng loạt kho chứa hàng tại địa chỉ số 10/18 đường Gò Cây Sung, phường Tây Nha Trang và kho chứa hàng địa chỉ số 233/26 đường Cầu Dứa - Phú Nông, phường Tây Nha Trang do ông Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1994, trú xã Tân Định) làm chủ.
Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại 02 kho hàng trên đang chứa hơn 1.600 đôi giày và hơn 2.300 đôi dép mang các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam như: Adidas, Nike, New Balance, Champion, MLB, On Running, Crocs, Hoka, Onitsuka Tiger, Puma, Asics...
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng trên.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Nguyễn Thành Hưng đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật, sau đó rao bán các sản phẩm trên mạng xã hội để kiếm lời.
Đối tượng Nguyễn Thành Hưng đã thực hiện mua, bán tổng cộng gần 4.000 đôi giày thể thao, dép giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam với tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính gần 950 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Hưng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
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