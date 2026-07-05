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Ra quyết định khởi tố Đỗ Quang Huy SN 2006

| | Xã hội

Bị can Đỗ Quang Huy bị khởi tố để điều tra về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Ngày 3/7 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra, nhận thấy nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram, Đỗ Quang Huy đã nảy sinh ý định làm trung gian mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để kiếm lời. Đối tượng tìm người có nhu cầu bán tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi thu thập thông tin tài khoản để chuyển giao cho người mua quản lý, sử dụng.

Từ ngày 6/5 đến ngày 19/5, Huy nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 thông tin tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Huy còn lôi kéo một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ hoạt động mua bán.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đỗ Quang Huy đã xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán; đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng khác lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

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