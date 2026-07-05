Từ 1/7, điểm mới mà hành khách cần chú ý kỹ khi mang sạc dự phòng lên máy bay

Bắt đầu từ ngày 1/7, những quy định mới nhất về việc mang sạc dự phòng lên các chuyến bay thương mại sẽ chính thức có hiệu lực. Thay đổi đáng chú ý nhất là mỗi hành khách giờ đây chỉ được phép mang theo tối đa hai viên pin sạc dự phòng và bắt buộc phải để toàn bộ trong hành lý xách tay. Khác với những vật dụng thông thường, sạc dự phòng tuyệt đối không được phép để trong hành lý ký gửi dưới bất kỳ hình thức nào nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Hình ảnh một vụ cháy máy bay được xác định nguyên nhân là do sạc dự phòng

Đối với các giới hạn về mặt kỹ thuật, Cục Hàng không quy định sạc dự phòng dùng pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh. Trong trường hợp viên pin có dung lượng từ trên 100 Wh đến tối đa 160 Wh, hành khách vẫn có thể mang theo nhưng bắt buộc phải xin phép và nhận được sự chấp thuận của hãng hàng không từ trước chuyến bay. Các loại sạc sử dụng pin kim loại lithium cũng bị kiểm soát chặt chẽ với hàm lượng lithium không được vượt quá 2 gram.

Không chỉ siết chặt về số lượng và công suất, cơ quan quản lý còn đặc biệt lưu ý đến thói quen sử dụng của hành khách. Xuyên suốt thời gian chuyến bay diễn ra, việc cắm sạc pin dự phòng cho điện thoại hay các thiết bị khác bị nghiêm cấm hoàn toàn. Hành khách cần lấy thiết bị này ra khỏi túi xách, ba lô và đặt ở những vị trí dễ quan sát trên máy bay. Đồng thời, mỗi viên pin phải được bảo vệ độc lập để tránh nguy cơ đoản mạch bằng cách giữ nguyên trong hộp của nhà sản xuất, dán kín các đầu cực bằng băng dính cách điện hoặc cất cẩn thận trong các túi nhựa, túi chống sốc chuyên dụng.

Cấm tuyệt đối sử dụng sạc dự phòng trên máy bay trong suốt hành trình di chuyển

Do đó, nếu viên pin dự phòng mà hành khách mang theo có các đặc điểm như: có vết xước, sự hao mòn hoặc lớp keo dán nằm ngay vị trí in thông số kỹ thuật làm mờ đi các chỉ số dung lượng (Wh/mAh/V), viên pin đó chắc chắn sẽ bị từ chối mang lên máy bay. Theo quy định an ninh hàng không, các thiết bị chứa pin lithium phải có thông số rõ ràng. Khi không thể đọc được bằng mắt thường, bộ phận an ninh không có cơ sở để xác minh thiết bị có nằm trong ngưỡng an toàn hay không. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước rủi ro cháy nổ, họ buộc phải giữ lại vật phẩm này.

Động thái điều chỉnh này của ngành hàng không Việt Nam nhằm thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn từ Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm. Pin lithium từ lâu đã được xếp vào nhóm thiết bị tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, công suất cũng như cách thức bảo quản, những viên pin này rất dễ dẫn đến chập cháy, đe dọa trực tiếp đến an toàn chung của toàn bộ chuyến bay.