Quy định mới về sạc dự phòng khi đi máy bay từ 1/7, người dân cần biết

Từ ngày 1/7/2026, hành khách đi máy bay tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy định mới về việc mang theo sạc dự phòng nhằm tăng cường an toàn hàng không, trong bối cảnh các thiết bị sử dụng pin lithium tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được vận chuyển đúng cách.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn vận chuyển sạc dự phòng (power bank) trong hành lý của hành khách trên các chuyến bay.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng khi lên máy bay. Các thiết bị này bắt buộc phải được vận chuyển trong hành lý xách tay và không được ký gửi theo hành lý ký gửi thông thường.

Từ ngày 1/7/2026, hành khách đi máy bay chỉ được mang tối đa 2 sạc dự phòng, phải để trong hành lý xách tay và tuân thủ quy định an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Đối với các loại sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 gram. Trong khi đó, các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không quá 100 Wh mới được phép mang theo mà không cần thủ tục bổ sung.

Trường hợp sạc dự phòng có mức năng lượng từ trên 100 Wh đến không quá 160 Wh, hành khách phải được hãng hàng không hoặc đơn vị khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc sử dụng sạc dự phòng trên máy bay. Theo đó, hành khách không được sạc lại sạc dự phòng trong suốt chuyến bay, đồng thời không được sử dụng thiết bị này để sạc cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang ở trên tàu bay.

Ngoài ra, sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể kịp thời phát hiện, xử lý nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium.

Để phòng ngừa nguy cơ đoản mạch, mỗi sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng biệt bằng cách giữ nguyên bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các đầu cực bằng băng dính. Hành khách cũng có thể đặt từng thiết bị trong túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không và đơn vị khai thác tàu bay cần tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn hành khách về những quy định bắt buộc này trước khi làm thủ tục và lên máy bay.

Quy định mới được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), quy định tại Phụ lục bổ sung số 01 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Doc 9284), ấn bản 2025-2026.