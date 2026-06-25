Ngoài lương hưu, từ 1/7/2026 có người được nhận thêm tới 10,12 triệu đồng/tháng, điều kiện là gì?

Câu hỏi 1

Địa phương nào chi thêm thù lao hàng tháng cho cán bộ hưu trí làm hội đặc thù từ ngày 1/7/2026?

A. Tỉnh Phú Thọ

B. Tỉnh Thái Nguyên

C. Tỉnh Tuyên Quang ✓

D. Tỉnh Hà Giang

Giải thích: Theo Nghị quyết đặc thù mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, từ ngày 1/7/2026, tỉnh Tuyên Quang là địa phương chính thức áp dụng chế độ chi trả thù lao hằng tháng dành riêng cho cán bộ đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Việc làm rõ địa phương áp dụng giúp độc giả nhận biết đây là chính sách đãi ngộ đặc thù từ ngân sách riêng của tỉnh Tuyên Quang, tránh nhầm lẫn với các quy định an sinh xã hội chung áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

Đáp án đúng: C. Tỉnh Tuyên Quang

Câu hỏi 2

Giữ chức danh chuyên trách nào để cán bộ hưu trí nhận thêm đúng 10,12 triệu đồng/tháng?

A. Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh

B. Trưởng ban kiểm tra hội chuyên trách cấp tỉnh

C. Thư ký kiêm thủ quỹ hội chuyên trách cấp tỉnh

D. Phó Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh ✓

Giải thích: Quy định thù lao đặc thù của Tuyên Quang được phân cấp rõ ràng theo trách nhiệm công tác của từng vị trí lãnh đạo. Trong đó, cán bộ nghỉ hưu giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách hội cấp tỉnh được hưởng thù lao hàng tháng bằng hệ số 4,0 lần mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở được Chính phủ điều chỉnh tăng lên mức 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức thù lao nhận thêm thực tế của chức danh Phó Chủ tịch này sẽ đạt chuẩn xác là 10.120.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng: D. Phó Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh

Từ 01/7/2026 người đã nghỉ hưu được hưởng thêm 10.120.000 đồng khi giữ chức Phó Chủ tịch hội chuyên trách; hưởng thêm 12.650.000 đồng/tháng khi giữ chức Chủ tịch hội chuyên trách, theo thông tin trên Thư viện Pháp luật. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu hỏi 3

Tổ chức hội mà cán bộ hưu trí làm việc phải đáp ứng điều kiện pháp lý nào để được chi trả thù lao?

A. Có 100% vốn đầu tư và đóng góp tự nguyện từ các hội viên

B. Là chi nhánh trực thuộc các tổ chức phi chính phủ quốc tế

C. Được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh ✓

D. Đã hoạt động liên tục tại địa phương từ 20 năm trở lên

Giải thích: Không phải tất cả các hội nhóm, câu lạc bộ tự phát đều thuộc diện áp dụng chính sách chi trả này. Nghị quyết quy định rõ, chế độ thù lao chỉ dành cho người nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo tại các tổ chức hội, liên minh, liên hiệp hội hoặc câu lạc bộ chuyên trách được Đảng và Nhà nước trực tiếp giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh. Các tổ chức này hoạt động như cánh tay nối dài của chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đặc thù và được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí.

Đáp án đúng: C. Được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh

Câu hỏi 4

Khoản thù lao nhận thêm của cán bộ hội hưu trí được tính theo công thức quy đổi nào?

A. Tính bằng một nửa mức lương hưu thực nhận của người đó

B. Hệ số định mức nhân với mức lương cơ sở mới áp dụng ✓

C. Hệ số định mức nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội

D. Chia đều theo tổng quỹ ngân sách hàng năm của tổ chức hội

Giải thích: Chế độ thù lao hàng tháng cho cán bộ hội hưu trí tại Tuyên Quang được định lượng chính xác theo công thức hành chính chuẩn: "Mức thù lao thực nhận = Hệ số định mức x Mức lương cơ sở tại thời điểm chi trả". Kể từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở tham chiếu tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, sự thay đổi này trực tiếp nâng cao mức thù lao nhận thêm của cán bộ hưu trí, giúp họ vừa có nguồn thu độc lập từ lương hưu vừa có nguồn thu nhập đãi ngộ ổn định tương ứng với hiệu suất công tác thực tế.

Đáp án đúng: B. Hệ số định mức nhân với mức lương cơ sở mới áp dụng

Câu hỏi 5

Để hưởng thù lao hàng tháng ở mức tối đa là 12,65 triệu đồng, cán bộ hưu trí cần giữ chức vụ gì?

A. Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh ✓

B. Phó Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh

C. Tổng thư ký liên hiệp hội cấp tỉnh

D. Chủ tịch danh dự của hội cấp tỉnh

Giải thích: Đối với người đứng đầu hệ thống hội cấp tỉnh (giữ chức vụ Chủ tịch hội chuyên trách), Nghị quyết quy định hệ số thù lao hằng tháng tối đa bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. Dựa vào định mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng được áp dụng từ ngày 1/7/2026, nhóm đối tượng giữ vị trí Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh này sẽ được nhận thêm khoản thù lao thực tế lên tới 12.650.000 đồng/tháng (mức kịch trần) bên cạnh lương hưu mà họ đang thụ hưởng hằng tháng.

Đáp án đúng: A. Chủ tịch hội chuyên trách cấp tỉnh