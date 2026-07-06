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Truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh SN 1990

| | Xã hội

Cơ quan công an vừa phát thông báo truy tìm đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Thị Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư theo hình thức mua bán, sang nhượng các “lô hàng” do chính đối tượng giới thiệu, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Tin tưởng vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến Trần Thị Mỹ Hạnh, kịp thời cung cấp cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Lê Thanh An qua số điện thoại 0905.680.890 để phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.

Theo Duy Anh

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