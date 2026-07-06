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Truy tìm Cao Thị Thiếu Nhi SN 1993

| | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng vừa phát thông báo truy Cao Thị Thiếu Nhi và một đối tượng khác để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy và thông báo truy tìm 02 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo đó, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Trần Xuân Phúc (sinh ngày 25/6/2000), đối tượng liên quan vụ việc "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 12/6/2023 tại phường An Khê, Công an TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với Cao Thị Thiếu Nhi (sinh ngày 01/5/1993), đối tượng liên quan vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 24/9/2024 tại Villa Loan, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết thông tin về nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến Trần Xuân Phúc và Cao Thị Thiếu Nhi thì kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Ngọc Đức, số điện thoại 0899.211.255 để phối hợp cung cấp thông tin.

Trường hợp Trần Xuân Phúc hoặc Cao Thị Thiếu Nhi nhận được thông báo này, đề nghị trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân tích cực phối hợp, hỗ trợ truy tìm các đối tượng nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan Công an tiếp nhận và bảo mật theo quy định.

Theo Duy Anh

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