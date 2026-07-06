Bố đẻ của Mr Pips bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng khi tìm cách chạy 'kim bài miễn tội' cho con

Cùng che giấu tài sản, "rửa tiền" giúp con trai

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong nhóm bị can có ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (là cha, mẹ của Phó Đức Nam) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, ông Thắng biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền 165,2 tỷ đồng.

Trong khi, bà Lê Thị Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank để giúp Nam có tiền trả cho chủ đầu tư mua căn hộ C06.08 và C06.08A, the Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ ngày 11/4/2024 - 10/5/2024, tuy biết nguồn tiền “lừa đảo”, bà Liễu vẫn nhận tổng 121 tỷ đồng do Nam và ông Thắng chuyển. Sau đó, Liễu gửi tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.

Bà Liễu cùng ông Thắng còn đem tiền, vàng, tài sản giá trị khác gửi người thân nhằm tránh cơ quan điều tra thu giữ.

Bị can Phó Đức Nam.

Đáng chú ý, trong vụ án, bố đẻ của trùm lừa đảo Mr Pips cũng là bị hại trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị chiếm đoạt tiền tỷ khi chạy "kim bài miễn tội" cho con

Theo kết luận, khi biết con bị bắt, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Đầu tháng 11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn trên phố Nghĩa Tân, Hà Nội và hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đến gặp ông Thắng rồi thống nhất hẹn gặp luật sư tại khách sạn. Sau khi trao đổi, luật sư đi về để chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa cho Phó Đức Nam (Mr Pips).

Sau đó, ông Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm nên Tuấn gọi điện hẹn Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đi ăn tối. Lúc ăn, ông Thắng “đặt vấn đề” và được Quang hứa có thể giúp được việc này rồi hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Sáng 2/11/2024, ông Thắng kiểm tra thấy trong tài khoản ngân hàng còn khoảng 20 tỷ đồng, cần phải rút một khoản tiền để nhờ Tuấn giữ, sau này lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả. Ông Thắng bảo Tuấn chở đến ngân hàng Techcombank trên đường Hoàng Quốc Việt làm thủ tục rút 5 tỷ đồng trong tài khoản mang tên ông, rồi tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng MBBank trên đường Hoàng Quốc Việt rút 2 tỷ đồng.

Ông Thắng gửi Tuấn 7 tỷ đồng để giữ hộ. Tuấn đồng ý rồi liên lạc với mẹ vợ, nộp 7 tỷ đồng vào tài khoản của bà. Để không bị công an thu giữ số tiền này, hai người đã nguỵ tạo giấy tờ ông Thắng vay nợ, trả nợ.

Ngày 5/11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn ông Thắng đi ăn tối cùng Quang. Quá trình ăn tối, Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, ông Thắng đồng ý.

Hôm sau, ông Thắng gọi điện nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, trú ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội) chở đến ngân hàng Techcombank rút 5 tỷ đồng rồi nhờ Đức Anh chuyển cho Quang 2,57 tỷ đồng, số tiền còn lại, Thắng nhờ Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam.

Nhận tiền từ ông Thắng, Đức Anh chuyển số tiền cho Quang thông qua em gái của Quang là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên nhờ nhận tiền.

Em gái Quang bảo Đức Anh nộp 1,3 tỷ đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (SN 1991), số tiền 1,275 tỷ đồng còn lại nộp vào tài khoản của Quang.

Nhận tiền, Quang chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Công ty CP chứng khoán FPTS để trả nợ, ngoài ra dùng chi tiêu cá nhân.

Về phần Nguyễn Đăng Thao, sau khi nhận tiền, Thao đổi tiền mặt và giao 1,3 tỷ tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang (xã Lạc Thủy, Phú Thọ).

Ngày 14/11/2024, Quang đưa lại số tiền trên nhờ Thao cầm hộ và nói sẽ có người đến lấy sau. Từ đó đến nay, chưa có ai đến gặp Thao để lấy tiền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Nguyễn Đăng Quang vẫn nhận số tiền 2,57 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đăng Quang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra cũng xác định Phó Đức Tuấn, phạm tội "Chứa chấp tài sản" do người khác phạm tội mà có, do giữ 7 tỷ đồng mà Phó Đức Thắng “nhờ cất hộ”.