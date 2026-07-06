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3 năm qua điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công thay đổi thế nào?

| | Xã hội

Quý phụ huynh cùng thí sinh tham khảo điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công 4 năm gần nhất từ 2023 - 2025.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công 3 năm gần đây:

3 năm qua điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công thay đổi thế nào?

Mức điểm trúng tuyển ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công giai đoạn 2023 – 2025 ghi nhận sự đảo chiều bất ngờ giữa hai miền. Từ chỗ có đầu vào thấp nhất, thí sinh phía Bắc đã bứt phá mạnh mẽ để thiết lập đỉnh điểm chuẩn mới. Cụ thể, năm 2023, điểm chuẩn miền Bắc chạm “đáy” với chỉ 18,05 điểm, nhưng lập tức tăng vọt và cán mốc kỷ lục cao nhất là 22,55 điểm vào năm 2025.

Ngược lại, nguồn tuyển phía Nam lại hạ nhiệt đều đặn. Nếu năm 2023, thí sinh phía Nam đối mặt với mức điểm cao ngất ngưỡng 22,45 điểm, thì đến năm 2025, con số này đã giảm xuống mức thấp nhất là 21,50 điểm.

Năm nay, trường Sĩ quan Đặc công tuyển sinh 68 chỉ tiêu (tăng 9 chỉ tiêu so với năm 2025) cho ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công. Cụ thể, tuyển 41 chỉ tiêu đối với thí sinh miền Bắc là 27 chỉ tiêu thí sinh miền Nam.

Trường Sĩ quan Đặc công sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm:

  • Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo quy định của Bộ Quốc phòng.
  • Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức năm 2026.
  • Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh.
  • Xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thí sinh trúng tuyển, đào tạo tại trường Sĩ quan Đặc công không phải đóng học phí, và sẽ được bố trí nơi ở, bảo đảm ăn uống, sinh hoạt miễn phí theo tiêu chuẩn, được bảo đảm phụ cấp hàng tháng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Khánh Sơn/VTC news

VTC News

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