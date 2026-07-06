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Sai tên trên sổ đỏ, cần giấy tờ gì để đính chính?

| | Xã hội

Cơ quan chức năng cho biết việc đính chính sai tên trên sổ đỏ của người đã mất phải gắn với thủ tục xác định người thừa kế theo quy định pháp luật.

Ông nội của ông Võ Văn Việt (Đà Nẵng) có sổ đỏ được UBND huyện cấp ngày 03/3/1996. Năm 2022, ông nội mất, bà nội muốn cấp đổi sang sổ mới để làm thủ tục tách thửa, tặng cho nhưng tên của ông nội trong sổ không đúng.

Ông Việt đã đem giấy trích lục chứng tử của ông nội, Chứng minh nhân dân (bản photo), giấy tờ thuế, sổ hộ khẩu lên UBND xã yêu cầu làm thủ tục cải chính tên trong sổ đỏ (đính chính lại 2 cái tên này là cùng 1 người) nhưng cán bộ không tiếp nhận hồ sơ.

Ông Việt hỏi, giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp là cần phải nộp các loại giấy tờ gì?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận có sai sót. Theo đó, một trong các trường hợp đó là "Có sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính".

Tại Mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP đã quy định về trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Theo đó, tại tiết c điểm 2 của Mục này quy định "Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp" được hiểu là các giấy tờ về nhân thân như Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác mà có thể hiện thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận.

Theo nội dung trình bày thì hiện nay người được cấp Giấy chứng nhận đã chết, do đó người có quyền và nghĩa vụ có liên quan cần thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự để xác định cụ thể người có quyền sử dụng đất, làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận cho người có quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Trang

VTV

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