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Khi có bạn bè, người thân ở qua đêm cần đăng ký cư trú trước mấy giờ trên VNeID?

| | Xã hội

Từ ngày 1/7, khi có bạn bè, người thân... đến nhà lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú.

Có người thân, bạn bè lưu trú qua đêm phải khai báo trước mấy giờ?

Theo quy định mới từ ngày 1/7, khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Mức phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

Theo quy định hiện hành, người vi phạm sẽ bị phạt Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với một trong những hành vi sau đây:

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú.

Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Mức phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng áp dụng đối với một trong những hành vi sau đây:

Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Để tránh bị xử phạt hành chính và đảm bảo thuận lợi trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng, mỗi công dân cần lưu ý:

Chủ động cập nhật và mang theo các giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc có sẵn thông tin cư trú.

Đảm bảo thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của mình luôn chính xác và sẵn sàng hiển thị để xuất trình khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
VNEID

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