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Miền Bắc có mưa to trong nhiều ngày tới

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Theo cơ quan khí tượng, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (6/7), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7.

Miền Bắc sẽ có mưa to trong nhiều ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/7

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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