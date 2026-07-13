Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ tại cơ quan

| | Xã hội

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở cơ quan.

Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai xác nhận, chính quyền địa phương vừa nhận được báo cáo của Công an phường về việc, một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ ở trụ sở cơ quan.

Khu vực phát hiện thi thể nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

"Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Danh tính cán bộ và nguyên nhân sự việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ", lãnh đạo UBND phường Yên Bái nói thêm.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân được tìm thấy tại khu vực nhà xe cơ quan, tuy nhiên cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, phóng viên ghi nhận lực lượng công an đã hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nam cán bộ về gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Về nguyên nhân tử vong, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo Văn Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định mới nhất về điều chỉnh giá bán lẻ điện

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định mới nhất về điều chỉnh giá bán lẻ điện Nổi bật

Từ 1/7/2026: Một thói quen này khi dùng điện thoại khiến nhiều người có nguy cơ bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7/2026: Một thói quen này khi dùng điện thoại khiến nhiều người có nguy cơ bị phạt tới 50 triệu đồng Nổi bật

Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án vi phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án vi phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

10:33 , 13/07/2026
Cập nhật học phí năm học 2026 - 2027 của hơn 120 trường đại học

Cập nhật học phí năm học 2026 - 2027 của hơn 120 trường đại học

09:48 , 13/07/2026
Khám xét nơi ở, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Khải SN 1990

Khám xét nơi ở, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Khải SN 1990

09:40 , 13/07/2026
Đột xuất kiểm tra nhà nghỉ, công an khởi tố Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Tiến Hùng

Đột xuất kiểm tra nhà nghỉ, công an khởi tố Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Tiến Hùng

09:10 , 13/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên