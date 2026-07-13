Từ 1/7/2026: Một thói quen này khi dùng điện thoại khiến nhiều người có nguy cơ bị phạt tới 50 triệu đồng

Câu 1: Cá nhân vi phạm quy định thông tin chính chủ từ 1 đến 10 thuê bao sẽ đối mặt mức phạt tối thiểu là bao nhiêu?

A. 100.000 đồng.

B. 200.000 đồng. ✓

C. 500.000 đồng.

D. 1.000.000 đồng.

Giải thích: Theo quy định chi tiết tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, chế tài xử phạt hành chính được phân cấp rất cụ thể dựa trên số lượng thuê bao vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm ở quy mô nhỏ, liên quan từ 1 đến 10 thuê bao di động (như mượn giấy tờ, sử dụng thông tin không chính xác để đăng ký SIM), cá nhân vi phạm sẽ phải chịu mức phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Quy định này cho thấy cơ quan quản lý kiên quyết xử lý triệt để mọi trường hợp sai lệch thông tin để làm sạch dữ liệu quốc gia.

Đáp án đúng là: B. 200.000 đồng.

Câu 2: Thói quen sử dụng điện thoại nào sau đây có nguy cơ bị xử phạt hành chính theo quy định mới?

A. Dùng chung thiết bị di động.

B. Đăng nhập nhiều tài khoản mạng.

C. Sử dụng SIM đăng ký thông tin người khác. ✓

D. Không đăng ký dịch vụ cuộc gọi chờ.

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi cố tình sử dụng SIM đăng ký thông tin của người khác hoặc mượn giấy tờ của người khác để giao kết hợp đồng viễn thông là vi phạm pháp luật.

Thói quen dùng SIM "không chính chủ" này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bị kẻ xấu lợi dụng thông tin để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Người dân cần nhanh chóng chuẩn hóa và đăng ký thuê bao di động bằng thông tin của chính mình.

Đáp án đúng là: C. Sử dụng SIM đăng ký thông tin người khác.

Người cố tình dùng SIM được đăng ký bằng thông tin của người khác hoặc sử dụng giấy tờ không hợp pháp để giao kết hợp đồng dịch vụ viễn thông có thể bị xử phạt hành chính với mức cao nhất lên tới 50 triệu đồng. (Ảnh: Thế giới di động)

Câu 3: Mức xử phạt hành chính cao nhất đối với hành vi sử dụng SIM không đúng quy định là bao nhiêu?

A. Đạt mức 10 triệu đồng.

B. Đạt mức 20 triệu đồng.

C. Đạt mức 30 triệu đồng.

D. Đạt mức 50 triệu đồng. ✓

Giải thích: Quy định mới phân cấp xử phạt hành chính rất chi tiết dựa trên số lượng thuê bao vi phạm của cá nhân đó. Theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, mức phạt sẽ dao động từ 200.000 đồng cho đến vài chục triệu đồng.

Đáng chú ý, đối với trường hợp vi phạm có quy mô lớn, liên quan từ 501 thuê bao viễn thông trở lên, cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với mức xử phạt kịch khung từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đáp án đúng là: D. Đạt mức 50 triệu đồng.

Câu 4: Người dân có thể tự kiểm tra số lượng thuê bao di động đứng tên mình qua ứng dụng nào?

A. Ứng dụng định danh điện tử VNeID. ✓

B. Ứng dụng thanh toán số Viettel Money.

C. Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

D. Ứng dụng ngân hàng số Smart Banking.

Giải thích: Để hỗ trợ người dân dễ dàng giám sát thông tin cá nhân của mình, cơ quan quản lý đã tiến hành tích hợp tính năng kiểm tra số lượng thuê bao di động đứng tên cá nhân lên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Công cụ này cho phép người dùng nhanh chóng phát hiện các SIM "lạ" không do bản thân đăng ký nhưng đang đứng tên mình. Qua đó, người dân có thể kịp thời yêu cầu nhà mạng hủy bỏ thuê bao ảo để phòng ngừa rủi ro.

Đáp án đúng là: A. Ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Câu 5: Khi chuyển quyền sử dụng số điện thoại cho người khác, chủ thuê bao cần thực hiện thủ tục gì?

A. Ký kết lại hợp đồng viễn thông. ✓

B. Chỉ cần bàn giao thẻ SIM vật lý.

C. Khóa tạm thời thuê bao trên hệ thống.

D. Khai báo thông tin trên ứng dụng VNeID.

Giải thích: Khi muốn chuyển nhượng quyền sở hữu số điện thoại cho người khác sử dụng, các bên liên quan bắt buộc phải ra điểm giao dịch để thực hiện thủ tục ký kết lại hợp đồng viễn thông theo đúng quy định.

Nếu người dùng tự ý bàn giao SIM vật lý mà không thay đổi thông tin chủ sở hữu hợp pháp trên hệ thống của nhà mạng, họ vẫn sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm liên đới nếu phát sinh rủi ro.

Đáp án đúng là: A. Ký kết lại hợp đồng viễn thông.