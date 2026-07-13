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Bắt tạm giam một cán bộ ngân hàng SN 1994 liên quan đến số tiền 29 tỷ đồng

| | Xã hội

Đối tượng Lê Văn Thành bị cáo buộc lừa tiền của nhiều người qua hình thức đáo hạn.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1994, trú tại: thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn và Cơ quan điều tra đã tống đạt cho bị can theo quy định.

Bắt tạm giam một cán bộ ngân hàng SN 1994 liên quan đến số tiền 29 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổng đạt quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (áo đỏ). Ảnh: Công an Quảng Trị.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nên đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Điều tra viên Nguyễn Đức Chung; SĐT: 0913.485.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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