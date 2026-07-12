Thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Đạo Tú SN 1983

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản", xảy ra tại xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 11/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đạo Tú, sinh năm 1983, trú tại thôn Phú Thọ, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Chân dung đối tượng Tú. Ảnh: CA Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Đạo Tú đã nhiều lần sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin lên nhiều hội nhóm có nhiều người tham gia, có nhiều lượt chia sẻ, bình luận trái chiều; gọi điện phản ánh đến nhiều cơ quan, người có thẩm quyền về hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hành vi này, Hoàng Đạo Tú cho là đã tạo sức ép, buộc doanh nghiệp nhiều lần giao tiền với tổng số tiền trên 120 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.