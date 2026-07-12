Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Đạo Tú SN 1983

| | Xã hội

Hoàng Đạo Tú bị bắt để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản", xảy ra tại xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 11/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đạo Tú, sinh năm 1983, trú tại thôn Phú Thọ, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Đạo Tú SN 1983 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Tú. Ảnh: CA Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Đạo Tú đã nhiều lần sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin lên nhiều hội nhóm có nhiều người tham gia, có nhiều lượt chia sẻ, bình luận trái chiều; gọi điện phản ánh đến nhiều cơ quan, người có thẩm quyền về hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hành vi này, Hoàng Đạo Tú cho là đã tạo sức ép, buộc doanh nghiệp nhiều lần giao tiền với tổng số tiền trên 120 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8

Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8 Nổi bật

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Minh Trung liên quan gần 800 tấn tang vật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Minh Trung liên quan gần 800 tấn tang vật

22:17 , 11/07/2026
Công an đồng loạt phá án tại 9 tỉnh thành, khởi tố 9 người liên quan số tiền 850 tỷ đồng

Công an đồng loạt phá án tại 9 tỉnh thành, khởi tố 9 người liên quan số tiền 850 tỷ đồng

21:29 , 11/07/2026
Người đàn ông Ấn Độ mang 715 viên kim cương trị giá gần 7 tỷ đồng vào Việt Nam, lộ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Người đàn ông Ấn Độ mang 715 viên kim cương trị giá gần 7 tỷ đồng vào Việt Nam, lộ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

20:51 , 11/07/2026
Cán bộ, công chức cấp xã thu nhập đến 25 triệu đồng mỗi tháng

Cán bộ, công chức cấp xã thu nhập đến 25 triệu đồng mỗi tháng

19:49 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên