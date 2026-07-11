Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu cán bộ ngân hàng Lê Văn Thành SN 1994

| | Xã hội

Lê Văn Thành SN 1994 đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1994, trú tại: thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn và Cơ quan điều tra đã tống đạt cho bị can theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nên đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Điều tra viên Nguyễn Đức Chung; SĐT: 0913.485.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8

Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8 Nổi bật

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online Nổi bật

Hiện trường vụ lật ca nô chở hơn 30 khách du lịch ở Phú Quốc: Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ

Hiện trường vụ lật ca nô chở hơn 30 khách du lịch ở Phú Quốc: Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ

17:05 , 11/07/2026
Gian lận thi ở Tuyên Quang: Ai đã bẻ gãy những 'hàng rào' bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp?

Gian lận thi ở Tuyên Quang: Ai đã bẻ gãy những 'hàng rào' bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp?

16:43 , 11/07/2026
Các tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt Nguyễn Văn Hải SN 1979 và 10 người khác trong một chuyên án lớn

Các tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt Nguyễn Văn Hải SN 1979 và 10 người khác trong một chuyên án lớn

16:30 , 11/07/2026
Hà Nội chốt phương án sắp xếp gần 3.000 trường công lập, hoàn thành trước 10/8

Hà Nội chốt phương án sắp xếp gần 3.000 trường công lập, hoàn thành trước 10/8

16:03 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên