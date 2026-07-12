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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhận thêm nhiệm vụ

| | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 11/7/2026 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo .

3 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Phó Trưởng Ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ủy viên thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài;

Danh sách Ủy viên còn có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/7/2026).

Theo Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 28/8/2024, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm;

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm.


Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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