Đề xuất chưa xem xét, miễn kỷ luật với một số vi phạm đất đai cũ

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 251 của Chính phủ.

Việc xây dựng nghị định nhằm triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao về rà soát, sửa đổi quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm đất đai nhưng không tham nhũng, xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Nghị định hiện hành quy định 3 trường hợp cán bộ, công chức chưa xem xét kỷ luật. Tại dự thảo sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm 2 trường hợp mới.

Cụ thể là các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; các trường hợp chưa xem xét kỷ luật khác theo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp loại trừ kỷ luật, miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ mức kỷ luật.

Theo đó, cán bộ, công chức có thể được loại trừ trách nhiệm kỷ luật khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm; được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Vẫn theo đề xuất của Bộ Nội vụ: cán bộ, công chức có thể được miễn trách nhiệm kỷ luật khi thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không tiêu cực, không có hành vi gian lận.

Trường hợp khác được đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật là cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan; có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, các trường hợp được đề xuất giảm nhẹ mức kỷ luật khi chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Các trường hợp được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật khác gồm: Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm; chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra…