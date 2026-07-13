Đột xuất kiểm tra nhà nghỉ, công an khởi tố Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Tiến Hùng

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Các đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 2001, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Khắc Định (sinh năm 2004, trú tại xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội).

Khoảng 14h, ngày 11/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Quan Triều và nhà nghỉ Thảo Viên kiểm tra, phát hiện D.K.L, (sinh năm 1995, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) và V.V.B, (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mua, bán dâm.

Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang D.K.L và V.V.B có hành vi mua, bán dâm - Ảnh: Công an Thái Nguyên Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang D.K.L và V.V.B có hành vi mua, bán dâm - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Qua điều tra, đối tượng D.K.L khai nhận được Nguyễn Tiến Hùng và Nguyễn Khắc Định liên hệ thỏa thuận để bán dâm cho khách và trích lại hoa hồng cho hai đối tượng trên thông qua ứng dụng Telegram. Khi có khách đặt vấn đề mua dâm, Hùng và Định sẽ liên hệ với D.K.L để đặt lịch mua bán dâm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



