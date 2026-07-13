Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án vi phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan điều tra đã tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 12/7, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 15h30 chiều ngày 9/7 tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tại buổi họp báo về kết quả bước đầu điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, đến 5/7 tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là thư ký Hội đồng thi. "Đối tượng đã vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài thi", Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin.

Đến thời điểm này, đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Tuyên Quang, trong đó, có Trưởng điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đó là bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo xác minh, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị làm sai quy định. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ, các nội dung cần bảo mật, chưa thể công bố tại họp báo hôm nay.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Vietnamnet, tại buổi họp báo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hoàng Minh Cảnh cho biết, sau khi phát hiện bất thường bài thi môn Toán tại Tuyên Quang năm 2026, Sở GD-ĐT khẩn trương tham mưu, chỉ đạo, tổ chức rà soát quy trình, kết quả thi. Việc rà soát được thực hiện từ khâu tiếp nhận đề thi đến khi bàn giao đề cho hội đồng thi, bàn giao bài thi… đều có hồ sơ, biên bản, camera giám sát, chỉ đạo rà soát kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các trường hợp có chênh lệch lớn để đánh giá tính phù hợp với kết quả thi.

Qua rà soát hồ sơ và tài liệu liên quan cho thấy cơ bản các khâu thực hiện theo quy chế, quy định. Riêng hoạt động coi thi môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường, đang xác định và tiếp tục điều tra.

Tỉnh Tuyên Quang đã trình cấp thẩm quyền xem xét phương án để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Qua đối chiếu với điểm thi và học bạ cho thấy điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT đều thấp hơn điểm học bạ.

Ngoài ra, Sở đã rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, 11/326 thí sinh đạt 9 trở lên, mức chênh lệch với học bạ 0,1. 40/207 thí sinh đạt từ 9 trở lên, ngưỡng chênh lệch so với học bạ là 0,5.

Kết quả rà soát không thấy bất thường với môn thi khác, trừ môn Toán. Số lượng thí sinh môn Toán đạt điểm cao, bất thường tại 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định bất thường trong công tác coi thi.

“Chúng tôi đã tổ chức họp với cha mẹ học sinh, học sinh để lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, tỉnh đã trình Bộ GD-ĐT xem xét cho thi lại môn Toán”, ông Cảnh thông tin.