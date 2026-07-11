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Tin nhắn Zalo liên quan đến VNeID mà người dân cần hết sức cảnh giác

| | Xã hội

Lợi dụng đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho trẻ em, các đối tượng lừa đảo đang ráo riết sử dụng thủ đoạn giả danh lực lượng công an gọi điện, nhắn tin qua Zalo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ huynh.

Mới đây, cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đã phát đi thông báo khẩn kêu gọi người dân trên cả nước cần đặc biệt cảnh giác trước một hình thức lừa đảo công nghệ cao tinh vi. Các đối tượng xấu thường xuyên gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ công an xã, phường hoặc cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Chúng thông báo tài khoản định danh điện tử của con em nạn nhân đang gặp lỗi, thiếu thông tin hoặc chưa được đồng bộ dữ liệu mức độ 2. Để tăng tính thuyết phục và đánh trúng vào tâm lý lo lắng, những kẻ này liên tục tạo áp lực bằng các lý do như hồ sơ sắp hết hạn, có chỉ đạo gấp từ cấp trên, hoặc đe dọa nếu không xử lý ngay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và thi cử của trẻ.

Ảnh minh họa

Ngay khi thấy phụ huynh có dấu hiệu hoang mang, các đối tượng lừa đảo không hề hướng dẫn họ đến cơ quan công an làm việc trực tiếp. Thay vào đó, chúng yêu cầu nạn nhân kết bạn qua ứng dụng Zalo. Tại đây, kẻ gian sẽ gửi các đường link lạ hoặc tận tình hướng dẫn nạn nhân tải về một ứng dụng giả mạo có giao diện được thiết kế tinh vi, y hệt ứng dụng VNeID chính thống hoặc các phần mềm của cơ quan nhà nước.

Khoảnh khắc người dân cài đặt ứng dụng này và vô tình cấp quyền truy cập, thiết bị sẽ lập tức bị nhiễm mã độc. Từ thời điểm đó, kẻ gian âm thầm chiếm toàn quyền điều khiển điện thoại thông minh, tự động đọc tin nhắn chứa mã OTP và nhanh chóng thực hiện các lệnh chuyển tiền để rút sạch tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước thực trạng lừa đảo diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng một lần nữa khẳng định cơ quan công an tuyệt đối không bao giờ yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mã OTP hay mật khẩu tài khoản ngân hàng qua điện thoại. Đồng thời, cán bộ nhà nước không bao giờ hướng dẫn người dân tải hoặc cài đặt bất kỳ ứng dụng nào thông qua các đường link lạ trôi nổi trên mạng.

Theo đúng quy định hiện hành, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an hoặc các điểm cấp căn cước lưu động. Đặc biệt, đối với trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp đưa trẻ đến tận nơi để hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.

Để bảo vệ an toàn tài sản cá nhân, người dân cần tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào của người lạ qua điện thoại liên quan đến việc cập nhật thông tin thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID. Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng nằm ngoài kho ứng dụng chính thống. Bất cứ khi nào phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần lập tức ngừng giao tiếp và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn


Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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