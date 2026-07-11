Nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, những nghi vấn về 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Kể từ đó đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới.

Xuất phát từ một phổ điểm bị cho là có nhiều dấu hiệu bất thường, việc hàng trăm bài thi đạt điểm tuyệt đối tập trung tại cùng một điểm thi cùng hàng loạt động thái kiểm tra, xác minh của các cơ quan chức năng đã khiến vụ việc ở Tuyên Quang trở thành tâm điểm chú ý của ngành giáo dục sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là toàn bộ diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian.

Ngày 3/7: Mạng xã hội dậy sóng trước thông tin 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại cùng một điểm thi

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7, dữ liệu điểm số nhanh chóng được giáo viên, phụ huynh và nhiều diễn đàn giáo dục tổng hợp, thống kê và phân tích. Trong quá trình đó, một số liệu liên quan đến kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Theo thống kê được chia sẻ, toàn tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Điều gây nhiều chú ý là trong số này có tới 147 bài thi điểm tuyệt đối thuộc cùng một điểm thi là Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đáng nói hơn, các bài thi này tập trung trong nhóm khoảng 328 thí sinh có số báo danh gần như liền kề nhau, từ 080163xx đến 080166xx.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán nhưng trong đó đã có 147 điểm 10 thuộc về một trường. (Ảnh: Báo Dân trí)

Không chỉ bởi số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối rất lớn, phổ điểm của nhóm thí sinh này còn được đánh giá là cao và khá đồng đều. Đây là hiện tượng hiếm gặp bởi số lượng điểm 10 của điểm thi này còn vượt cả các mức điểm 9,2; 9,4; 9,6 và 9,8. Trên nhiều diễn đàn giáo dục, không ít ý kiến bày tỏ nghi vấn về tính bất thường của phổ điểm, trong khi nhiều người khác cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thay vì đưa ra nhận định khi chưa có đủ căn cứ.

Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn giáo dục, trở thành hiện tượng phổ điểm gây chú ý nhất kể từ khi công bố kết quả kỳ thi năm nay.

Ngày 3/7: Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành xác minh, Bộ GD&ĐT lên tiếng

Trước sự quan tâm ngày càng lớn của dư luận, ngay trong ngày 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra, xác minh toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình xác minh tập trung vào việc rà soát quy trình coi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang; làm việc với giám thị, cán bộ coi thi và một số thí sinh để thu thập thông tin phục vụ điều tra. Song song với đó, lực lượng công an cũng tiến hành xác minh các mối quan hệ giữa cán bộ coi thi và thí sinh, đối chiếu nhiều dữ liệu liên quan nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường nếu có.

Việc cơ quan công an chính thức vào cuộc cho thấy vụ việc đã không còn chỉ dừng lại ở những nghi vấn được lan truyền trên mạng xã hội mà đã được xem xét theo đúng quy trình của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, ở thời điểm này, phía chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc có hay không hành vi vi phạm Quy chế thi.

Phổ điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Lao động)

Cũng trong ngày 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông tin chính thức sau khi hoàn tất bước rà soát ban đầu đối với dữ liệu điểm thi trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ, kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang xuất hiện một số dấu hiệu cần được tiếp tục kiểm tra và làm rõ. Vì vậy, Bộ đã cử đoàn công tác trực tiếp đến địa phương, phối hợp với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc rà soát được triển khai với tinh thần khách quan, nghiêm túc, không bỏ sót bất kỳ khâu nào trong quy trình tổ chức kỳ thi. Đồng thời, Bộ cũng nhấn mạnh nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế thi hiện hành.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT chính thức xác nhận đang tiến hành kiểm tra vụ việc sau nhiều giờ dư luận tranh luận về những thống kê điểm thi được cho là bất thường.

Ngày 4/7: Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rút toàn bộ bài thi đạt điểm 10 môn Toán để rà soát

Khi vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trên cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng Thường trực Tỉnh ủy về quá trình xử lý vụ việc.

Theo nội dung báo cáo, tỉnh Tuyên Quang cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh toàn diện công tác tổ chức kỳ thi. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ việc rà soát, đồng thời khẳng định quan điểm xử lý là khách quan, minh bạch, tuyệt đối không bao che nếu phát hiện sai phạm.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Việc báo cáo trực tiếp tới Thủ tướng Chính phủ cho thấy vụ việc không còn chỉ là vấn đề của một địa phương mà đã được theo dõi ở cấp Trung ương nhằm bảo đảm tính công bằng, nghiêm túc và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cùng với quá trình xác minh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang đã quyết định rút toàn bộ các bài thi đạt điểm 10 môn Toán để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo UBND tỉnh, ngoài việc kiểm tra trực tiếp các bài thi gốc, cơ quan chức năng còn tiến hành đối chiếu học bạ, kết quả học tập trong nhiều năm của các thí sinh đạt điểm tuyệt đối, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình từ làm phách, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu. Việc kiểm tra được triển khai đồng thời ở nhiều khâu nhằm xác định có hay không dấu hiệu tác động đến kết quả thi.

Đây được xem là bước rà soát chuyên sâu đầu tiên đối với chính các bài thi đạt điểm tuyệt đối, thay vì chỉ phân tích những dấu hiệu bất thường thông qua phổ điểm.

Ngày 5/7: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Chiều 5/7, vụ việc tiếp tục xuất hiện diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên đang công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đây là động thái tố tụng đầu tiên kể từ khi quá trình điều tra được triển khai, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi đang được xem xét cũng như chưa đưa ra kết luận cuối cùng về trách nhiệm của cá nhân này.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Lực lượng chức năng đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Đến tối 5/7, sau nhiều ngày trực tiếp kiểm tra tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả rà soát bước đầu. Theo đó, việc kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề, bảo quản bài thi, làm phách và chấm thi. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích dữ liệu, xác minh hồ sơ và làm việc với các bên liên quan, Bộ nhận định kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được điều tra, làm rõ, đặc biệt là đối với công tác coi thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang để mở rộng quá trình xác minh. Đồng thời, Bộ khẳng định sẽ công bố công khai kết quả ngay sau khi có kết luận cuối cùng nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan của kỳ thi.

Ngày 6/7: Phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ khẩn cấp đối với giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng 6/7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để phục vụ công tác điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên bị bắt giữ là ai?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, hiện đang là giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang cho biết Nguyễn Hà Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục tại địa phương. Từ những năm học phổ thông, Duy đã đạt nhiều thành tích nổi bật như giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Đáng chú ý, Duy cũng từng theo học tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang - ngôi trường hiện đang là tâm điểm của dư luận trong vụ việc liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hà Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Đến năm 2020, sau khi hoàn thành chương trình đại học, Duy trở về công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tại đây, thầy được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp chuyên Toán, đồng thời tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của nhà trường.

Theo thông tin giới thiệu, trong nhiều năm liên tiếp, học sinh do Nguyễn Hà Duy trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn đã đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có học sinh giành giải Nhì. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, thầy giáo này còn được biết đến là một trong những giáo viên sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

Từ năm 2022, Nguyễn Hà Duy bắt đầu sử dụng ChatGPT cùng các nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để xây dựng học liệu, cá nhân hóa nội dung bài học và tăng cường tương tác với học sinh. Không chỉ áp dụng công nghệ trong giảng dạy, thầy còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI với đồng nghiệp, đồng thời hướng dẫn học sinh khai thác các công cụ này phục vụ việc học một cách hiệu quả.

Trước khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Hà Duy từng được ghi nhận với nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, trong đó có giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Ngày 7/7: Chính phủ chỉ đạo rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn quốc

Ngày 7/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước, kịp thời phát hiện và xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc tại Tuyên Quang, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, công bằng và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đây là vụ việc mang tính cá biệt, không phản ánh chất lượng chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 8/7: Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên Nguyễn Hà Duy

Sau khi hoàn tất các bước điều tra ban đầu, ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là diễn biến tố tụng đầu tiên đánh dấu vụ việc chính thức chuyển sang giai đoạn điều tra hình sự. Theo cơ quan chức năng, việc khởi tố căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình xác minh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Song song với việc điều tra trách nhiệm của cá nhân Nguyễn Hà Duy, lực lượng chức năng cũng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cán bộ coi thi, lãnh đạo điểm thi và những cá nhân có liên quan khác nếu có.

Việc một giáo viên trực tiếp bị khởi tố khiến vụ việc tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm của tập thể Hội đồng thi và cơ chế giám sát trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 9/7: Tuyên Quang họp báo, công bố kết quả điều tra bước đầu và đề xuất thi lại môn Toán

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để thông tin chính thức về kết quả điều tra bước đầu và quá trình xử lý vụ việc. Tại đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết đã tiến hành rà soát toàn bộ kết quả thi, đối chiếu với học bạ của các thí sinh đạt điểm cao và đánh giá việc tổ chức kỳ thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo kết quả kiểm tra, các điểm thi khác đều thực hiện đúng quy chế. Riêng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, cơ quan chức năng xác định khâu coi thi môn Toán có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, khi giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh trong thời gian làm bài. Sai phạm được xác định xảy ra ở nhiều phòng thi và đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đã tổ chức gặp mặt toàn bộ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi để thông tin về vụ việc, đồng thời ghi nhận ý kiến của các gia đình. Trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh, Sở đã chính thức đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh. (Ảnh: VTC News)

Cơ quan điều tra xác định động cơ ban đầu là "vì thành tích"

Tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi và Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, danh tính 2 đối tượng còn lại chưa được công bố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị để thí sinh chép bài môn Toán trái quy chế, còn Nguyễn Hà Duy trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh. Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, động cơ ban đầu của Nguyễn Hà Duy được xác định là "vì thành tích".

Tuy nhiên, Công an tỉnh nhấn mạnh vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Tối 9/7: Bộ GD&ĐT phản hồi đề xuất tổ chức thi lại môn Toán

Tối 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản phản hồi đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Bộ, trước mắt UBND tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi cũng như quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chưa đưa ra quyết định ngay về phương án thi lại. Việc có tổ chức thi lại hay áp dụng phương án xử lý nào sẽ được xem xét trên cơ sở quy chế thi, kết quả điều tra của cơ quan chức năng, kết quả xử lý của địa phương và đánh giá toàn diện những tác động của vụ việc.

Bộ nhấn mạnh nguyên tắc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh có năng lực thực chất, không để các em bị ảnh hưởng bởi sai phạm của thí sinh khác.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc. Kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến phổ điểm môn Toán bất thường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được công bố sau khi quá trình xác minh, điều tra hoàn tất.