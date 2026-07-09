Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Mục đích các bị can "vì thành tích", đề xuất thi lại, lắp camera giám sát

Theo thông báo của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang, họp báo bắt đầu từ 15h30. Tại họp báo, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, cũng như kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 1/7, Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sáng 3/7, Bộ GD-ĐT đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ.

Đến tối 5/7, Bộ GD-ĐT cho hay, qua kiểm tra kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Trường Chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VPG

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Chiều ngày 05/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thi hành lệnh giữ khẩn cấp nam giáo viên - Ảnh: Công an Tuyên Quang

3 ngày sau đó, đến ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáng nay, ngày 9/7, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.