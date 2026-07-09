Ngôi nhà ở Bắc Ninh bỗng đổ sập hoàn toàn, ảnh lan truyền MXH: Xác định nguyên nhân

Ngày hôm nay (9/7), nhiều bức ảnh ghi lại hiện trường vụ ngôi nhà nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) bị đổ sập hoàn toàn được chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hình ảnh ngôi nhà bị đổ sập gây chú ý.

Trưa cùng ngày, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận thông tin và cho biết vụ việc may mắn không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu cho biết vụ sập nhà là do chủ nhà tự tháo dỡ, trong quá trình thi công có xảy ra sự cố khiến các căn nhà liền kề đổ sập.

Sự việc khiến 3 căn nhà liền kề ngay mặt đường Lê Lợi (phường Bắc Giang) của 1 chủ hộ bị ảnh hưởng. Dự kiến đến chiều 9/7, lực lượng chức năng sẽ cố gắng giải tỏa hiện trường. Được biết, vụ việc xảy ra khi trời vẫn còn mưa nhỏ. Vị trí sập nhà gần Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Bên cạnh đó, tờ VTC News ghi nhận tại hiện trường, hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.